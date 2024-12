Si e svolta nei giorni scorsi, nell’aula magna del Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica, l’assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cremona, per l’approvazione del bilancio di previsione 2025.

All’assemblea hanno partecipato circa 140 professionisti iscritti all’albo. I lavori si sono aperti con la relazioni del Tesoriere Rossana Gambarini e del Revisore unico dei conti Alessandra Vaiani, al bilancio di previsione 2025, approvato all’unanimità. Il presidente Paolo Stella Monfredini nella propria relazione, ha richiamato l’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine nel corso dell’anno soffermandosi, in particolare, sulle convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti con l’Università Cattolica, il Tribunale di Cremona, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps.

Il presidente espresso il proprio ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di disciplina e delle Commissioni per il lavoro svolto a favore degli iscritti. Nell’ambito dell’assemblea generale, come da consolidata tradizione, sono stati presentati, con consegna del sigillo professionale da parte degli ex presidenti dell’Ordine, i nuovi dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nel corso dell’anno.

E’ stata quindi consegnata alla tirocinante Giorgia Paola Bandera, che si e particolarmente distinta nel conseguimento della laurea triennale, la Borsa di Studio intitolata alla memoria del dott. Renzo Bodini e rag. Carla Antonioli Bodini. E’ stato poi assegnato il premio memorial intitolato al dott. Michele Potenza, già presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Cremona, alla neo iscritta dottore commercialista Sofia Riboni.

E’ poi intervenuto il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia, Severino Gritti, che ha illustrato la situazione della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia e della sezione distaccata della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia. L’assemblea si e conclusa con l’intervento del Consigliere Nazionale e Tesoriere, Salvatore Regalbuto.

