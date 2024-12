Il buon risultato di Cremona nella classifica sulla qualità della vita continua a tenere banco nella discussione politica. A intervenire è anche Fare Nuova la città, secondo cui “Questo 2024 si chiude con un risultato di grande rilievo per Cremona e la sua provincia: l’indagine annuale del Sole 24ore sulla qualità della vita colloca la nostra città e provincia al 5°posto in Italia. In miglioramento rispetto al 2023 e in linea con l’andamento positivo degli ultimi 10 anni”.

Secondo la lista civica, tutte le classifiche degli ultimi anni “dicono e confermano che il ‘sistema Cremona’ passa dal 57° del 2014 al 5° posto del 2024” ma anche “che il trend è di crescita evidente negli anni, con un periodo di calo dovuto alla pandemia, che ci ha colpito duramente, ma da allora abbiamo ripreso con ancora più forza”.

Il merito, secondo i rappresentanti della lista, è “di un intero sistema. L’analisi è molto complessa, visto che prende in considerazione 90 parametri, raggruppati in 6 categorie. Fra l’enorme mole di dati, ci sono alcuni elementi attribuibili in particolare a politiche pubbliche. L’amministrazione comunale di Cremona, negli ultimi 10 anni, siamo convinti che abbia messo in atto azioni molto efficaci”.

Non mancano gli esempi: “La qualità della vita di bambini, giovani e anziani: Cremona è al 5° posto e lì ci sono molti parametri attribuibili a politiche pubbliche. L’ecosistema urbano (Legambiente): Cremona è al 10° posto, grazie prevalentemente a politiche pubbliche a favore dell’ambiente che hanno portato Cremona ai primi posti in Italia. Amministrazione digitale: siamo al 2° posto in Italia, grazie anche al grande lavoro fatto per digitalizzare il nostro Comune.Raccolta differenziata: 16° posto. Indice di accessibilità ai sevizi essenziali: 12° posto. Pagamenti di fatture: 12° posto (il Comune di Cremona paga le fatture con una media di 9 gg d’anticipo). A tutto questo va aggiunto lo stato di salute dei conti pubblici del Comune di Cremona e del mondo partecipate e Fondazioni, che è ottimo e maturato negli anni”.

Dunque, gli esponenti di lista arrivano ad alcune conclusioni: “Ke scelte amministrative fatte negli ultimi anni dal Comune di Cremona hanno dato sicuramente un contributo positivo per raggiungere la posizione attuale. Occorre però continuare e migliorare ancora in quelle aree di debolezza che il rapporto evidenzia. Su alcuni punti il pubblico e il privato insieme, negli ultimi anni, hanno molto investito e ancora stanno investendo e quindi occorre continuare”.

Anche per migliorare alcuni dati non proprio performanti, come “la 69esima posizione per start up innovative (ma molto si sta muovendo in proposito), il 77° posto per laureati e altri titoli terziari, i pensionati con reddito basso. Il risultato dovrebbe essere di grandissima soddisfazione per tutti! Senza enfatizzare mai, le indicazioni che provengono dall’analisi di questi dati sono sempre utili e stimolo per capire che cosa confermare e che cosa migliorare, sempre attenti all’ambiente circostante in continua evoluzione”.

