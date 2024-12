Sinner, Mannarino attacca: “Hanno fatto di tutto per farlo apparire pulito”

(Adnkronos) – Ancora attacchi a Jannik Sinner. Questa volta non c’entra Nick Kyrgios, impegnato nella sua personale crociata contro il tennista azzurro, che il prossimo febbraio vedrà concludersi, in un modo o nell’altro, il caso doping che lo ha riguardato. Dopo la positività al Clostebol e la successiva assoluzione infatti, il Tas si esprimerà sul ricorso presentato dalla Wada, l’Agenzia mondiale antidoping.

Proprio del caso Sinner, ma anche di quello che ha riguardato Iga Swiatek, ha parlato Adrian Mannarino, tennista francese numero 66 del mondo: “Io non credo più a Babbo Natale. Poi ognuno, se vuole crederci, è libero di farlo. Per quanto riguarda questi casi sono disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma penso sia qualcosa di molto sorprendente. Sui 300 migliori giocatori del mondo sono stati riscontrati due test positivi, e sono entrambi i numeri uno dei rispettivi ranking. Può capitare di prendere inavvertitamente la pillola o la vitamina sbagliata, ma penso sia comunque quantomeno sorprendente”, ha detto a Rmc.

Mannarino ha anche insinuato qualche dubbio sulla gestione dei casi Sinner e Swiatek da parte della Federazione: “Penso che abbiano fatto tutto quello che è in loro potere per farli apparire come atleti puliti, delle vittime quasi. Io ogni mattina mi alzo e zoppico. Se a 36 anni devo scendere in campo con ragazzi di 20-25 che non sono puliti, diventa complicato. In ogni caso, spero per loro che lo siano”, ha concluso il francese.