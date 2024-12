Due giovani denunciati per spaccio e uno segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia Locale. Durante un controllo nel parcheggio sotterraneo del supermercato Italmark di via Dante, già noto per episodi di devianza anche giovanile, una pattuglia della Polizia Locale è stata insospettita dall’atteggiamento tenuto da un gruppetto di giovani, risultati poi tutti minorenni, che si erano appartati in una zona defilata della struttura.

Alla presenza degli agenti i giovani hanno da subito assunto un atteggiamento evasivo ed uno di loro ha lanciato furtivamente sotto un’auto parcheggiata lì vicino un pacchetto che, una volta recuperato, si è rivelato essere un “sasso” di hashish del peso di oltre 4 grammi. Gli agenti hanno poi perlustrato l’area dove stazionavano i minorenni scoprendo un altro “sasso” di hashish del peso il oltre 11 grammi, nonché una dose sempre di hashish.

I giovani sono stati tutti accompagnati al Comando di piazza Libertà e, nel frattempo, la Polizia Locale ha svolto gli accertamenti del caso effettuando alcune perquisizioni e sequestri, successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

In seguito a quanto emerso, due dei giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che coordina le indagini. Un altro ragazzo è stato invece segnalato alla Prefettura di Cremona come assuntore di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione riservata