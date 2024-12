Con provvedimento del Prefetto di Cremona è stata disposta la sospensione dell’attività di un locale in centro di Cremona, sanzionato due volte per aver somministrato alcol a giovani di età inferiore ai 18 anni.

E’ uno dei risultati dell’attività di prevenzione e di contrasto all’abuso di alcol e stupefacenti programmata nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura a Cremona.

L’esame di quanto accaduto nell’ultimo trimestre nei centri storici di Cremona e Crema ha indotto ad elevare ulteriormente la soglia di attenzione, così da prevenire episodi, come risse o aggressioni, possibili conseguenze del mancato controllo a causa dell’abuso di sostanze alcoliche o droghe.

Si è quindi deciso di associare alle attività già svolte dalle forze di polizia statali e dalle polizie locali, apposite iniziative coordinate dalla Questura, anche con il concorso della specialità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In quest’ottica, anche in relazione alla necessaria verifica dell’applicazione delle nuove norme del Codice della Strada, verranno svolti specifici controlli anche nei locali, proprio allo scopo di prevenire comportamenti estremamente pericolosi, come la vendita di alcol ai minorenni.

Questi controlli potranno costituire parte importante del dispositivo preventivo di sicurezza più in generale definito in vista dell’imminente periodo festivo.

S.P.

