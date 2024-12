È stato siglato un importante accordo tra Confartigianato Imprese Cremona e Credito Padano Banca di Credito Cooperativo. La convenzione stabilisce una collaborazione attiva tra le parti per sviluppare soluzioni creditizie, assicurative e previdenziali su misura per le microimprese e gli artigiani associati a Confartigianato.

Tra le principali iniziative previste figurano un accesso agevolato al credito per progetti di investimento, crescita e passaggio generazionale, una consulenza personalizzata in ambito finanziario e assicurativo fornita da Credito Padano ed eventi informativi e formativi rivolti agli associati, per promuovere la conoscenza degli strumenti bancari disponibili.

“Questa collaborazione evidenzia il duplice impegno delle parti” commenta Stefano Trabucchi, presidente di Confartigianato Cremona. “Da un lato, il sostegno di una Banca di Credito Cooperativo come Credito Padano per favorire la crescita delle economie locali, dall’altro, il ruolo centrale di Confartigianato da sempre impegnato a promuovere gli interessi delle microimprese e degli artigiani, che sono l’autentico motore del nostro tessuto produttivo”.

“L’accordo rappresenta a tutti gli effetti un’opportunità concreta di sviluppo per Cremona e la sua provincia” aggiunge Antonio Davò, presidente di Credito Padano. “In uno scenario dove la disponibilità di credito e l’educazione finanziaria sono elementi fondamentali per il futuro delle imprese artigiane, riteniamo che la collaborazione con Confartigianato possa essere una combinazione strategica in grado di offrire il giusto supporto alla crescita economica dei nostri territori”.

L’artigianato cremonese, in base agli ultimi dati diffusi da Camera di Commercio, comprende circa 8.000 imprese e dà occupazione a quasi 19.000 persone. Ciò significa che è artigiana un’imprese su tre e che vi lavora il 19% del totale della forza lavoro provinciale: la dimensione media dell’impresa artigiana cremonese è di 2,4 addetti. L’artigianato rappresenta una quota particolarmente importante del complesso delle aziende cremonesi nei settori dei servizi alla persona, delle costruzioni, dei trasporti e della metalmeccanica, ma anche della liuteria ed all’arte organaria.

Un settore al quale il Credito Cooperativo, per tradizione e vocazione, da sempre è vicino e che rappresenta oltre il 20% della propria quota di mercato nel credito erogato secondo un principio di geo circolarità in base al quale quanto viene raccolto è reinvestito quasi integralmente sul territorio

