È arrivata una manifestazione di interesse per la ex sede di AEM di viale Trento e Trieste, la municipalizzata controllata dal Comune di Cremona. Da quando la sede è stata trasferita in via Persico, con la costruzione anche del nuovo edificio, AEM ha messo in vendita la ex sede storica di viale Trento e Trieste, un edificio di circa 2800 m² con destinazioni d’uso differenti.

Sarà il nuovo CDA che si insedierà ufficialmente venerdi in tarda mattinata a pubblicare il bando. La storia della ex municipalizzata è passata da questo edificio abbandonato da anni, è da tempo che AEM cerca di vendere, e per un certo periodo Comune e Provincia avevano ipotizzato di trasferire qui gli uffici tecnici o gli uffici del Lavoro. Poi però i grandi costi di ristrutturazione hanno fatto tramontare l’ipotesi.

L’operazione di vendita, se andrà in porto andrà ad arricchire ulteriormente le casse di AEM, dopo gli introiti derivati dalla vendita dei cavidotti.

Silvia Galli

