Martedì 17 dicembre, alle ore 18, la Chiesa dell’Ospedale di Cremona, S. Maria della Pietà, ha ospitato la tredicesima edizione del Concerto di Natale. Protagonisti dell’evento sono stati i giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile Mousikè, accompagnati dal Coro di Voci Bianche dell’Istituto Comprensivo G.B. Puerari.

UN EVENTO DI MUSICA E SOLIDARIETÀ

Questo concerto natalizio non è semplicemente un’esibizione, ma è un atto di solidarietà che dimostra come la musica possa essere anche un importante strumento di connessione tra le persone. Organizzato in collaborazione con il Goethe-Zentrum di Piacenza e con il sostegno del Comune di Cremona, della Fondazione Stauffer e dell’IC Cremona 3, l’evento è dedicato agli operatori sanitari, ai pazienti e ai loro familiari, agli amanti della musica e a tutta la comunità.

Il programma musicale comprendeva brani celebri, come l’Hallelujah dal Messiah di Händel e la Danza delle ore di Ponchielli, oltre a melodie tradizionali natalizie, tra cui Stille Nacht e Alle Jahre Wieder. Gli arrangiamenti, molti dei quali curati dalla stessa Orchestra Mousikè, donavano una nuova luce a queste composizioni, creando un’atmosfera accogliente e suggestiva.

L’iniziativa si è svolta con il supporto dei volontari di Siamo Noi e di Abio che hanno accompagnato al concerto tutti i pazienti ricoverati che volevano partecipare.

“Avevo sentito molto parlare dei giovani musicisti dell’Orchestra Mousiké, che con grande entusiasmo e offrono ogni anno all’Ospedale di Cremona un momento di leggerezza” afferma Ezio Belleri (Direttore Generale Asst di Cremona). “La musica all’interno di un luogo di cura è un elemento importante che contribuisce al benessere delle persone. Siamo molto riconoscenti per questo dono e ringrazio Don Marco Genzini per la rinnovata ospitalità”.

LA MUSICA, UNA CURA PER L’ANIMA

“Il Natale ci invita a riflettere sulla bellezza della condivisione e sul potere della musica di portare serenità” afferma il Maestro Gianluigi Bencivenga, direttore artistico del progetto Mousikè. “La nostra musica diventa un dono, un abbraccio che offre un messaggio di pace e di speranza”.

I docenti del laboratorio orchestrale – Monia Ziliani, Federico Lugarini, Andrea D’Oronzo, Pietro Montaldi, Alberto Venturini, Francesco Regis, Lorenzo Piovani, Vittoria Montesano e Franco Iacobacci -, si dicono orgogliosi di vedere i loro ragazzi impegnati in un progetto tanto significativo. Sottolineano l’importanza di sostenere e valorizzare il talento nei più giovani, veri protagonisti di questa iniziativa, che dimostrano come la creatività e l’arte possono fornire conforto e supporto in momenti di difficoltà.

