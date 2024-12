Il Natale è ormai alle porte e per molti cremonesi è giunto il momento di pensare agli acquisti natalizi. Fiocchi colorati, pacchi regalo e sorprese da sistemare sotto l’albero per portare un sorriso a amici e parenti, rendendo speciale questo periodo dell’anno.

Questo è anche un momento cruciale per i commercianti locali, che vedono con positività l’arrivo delle festività. L’entusiasmo per le decorazioni natalizie e l’atmosfera festiva sta contribuendo a stimolare l’economia cittadina, offrendo un’opportunità importante per incrementare le vendite. Tuttavia, non mancheranno coloro che, come ogni anno, si presenteranno nei negozi all’ultimo minuto per l’acquisto dei regali last minute.

L’attesa di una buona affluenza è quindi forte e il weekend che sta per arrivare è visto come un’opportunità ideale per i commercianti: in questo periodo, l’importanza di sostenere il commercio locale emerge ancora più chiaramente, non solo per la tradizioni, ma anche per il contributo che ogni acquisto fa alla vivacità e al benessere di Cremona.

Andrea Colla

