“Sorella Musica” è l’emblematico titolo scelto per lo STRADIVARImemorialday 2024, che mercoledì sera ha portato ad esibirsi nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona la violoncellista Ludovica Rana e la pianista Beatrice Rana per l’evento-omaggio al sommo liutaio nell’anniversario della morte.

Una ricorrenza celebrata ogni anno che sancisce al contempo la conclusione di STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con Fondazione Arvedi Buschini; anche la dodicesima edizione, curata nella direzione artistica da Roberto Codazzi, era dedicata alle diverse sfumature degli strumenti ad arco.

Le sorelle salentine in concerto nella città del Torrazzo hanno eseguito un programma romantico, che ha spaziato da Mendelssohn a Clara Schumann e Brahms; per l’occasione Ludovica Rana ha suonato il violoncello Antonio Stradivari Stauffer – ex Cristiani 1700. Beatrice Rana ha incantato il pubblico come già era accaduto qualche anno fa sempre in Auditorium sprigionando carisma e talento.

C’è ancora un evento in cartellone questa settimana: “Together at Christmas” venerdì sera con il magico gruppo vocale The Swingle Singers.

