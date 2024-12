Una mostra per celebrare il mito, l’icona e la storia del regista Federico Fellini. Circa 200 “8 e mezzo”, “La dolce vita” e tante altre pellicole. La mostra, rinominata “Fantastico Fellini” è curata dalla Società Filodrammatica Cremonese e sarà visitabile fino al 16 febbraio nella sala dei violini di Palazzo Comunale a Cremona.

L’avvocato Alessandro Zontini, uno dei due curatori della mostra, ha commentato: “Io e Mauro Carrera abbiamo proposto agli assessori Bona e Burgazzi questa esposizione per allietare un po’ il Natale, anche perché Fellini è l’inventore di un mondo dei sogni che passa attraverso il mondo del fumetto, dell’illustrazione, non solo del cinema in sé per sé. Fellini lo ricordiamo come regista, ma in realtà è limitativo pensarlo solo così: questa è la punta dell’iceberg, perché Fellini è un mondo che non smette mai di offrire degli spunti”.

Un pezzo di storia del cinema non solo italiano, ma anche mondiale, secondo alcuni ancora senza un degno successore. Non è di questo parere Mauro Carrera, curatore della mostra: “Paolo Sorrentino potrebbe essere colui che ne ha raccolto l’eredità, soprattutto in Italia, ma eredi di Fellini ce ne sono un po’ dappertutto, è il cinema per antonomasia. Nell’immaginario di tanti registi Fellini è una pietra miliare. Film preferito? Direi 8 e mezzo, ma non solo il mio, perché è probabilmente il film più citato, da Woody Allen a Scorsese, quel film è simbolo del percorso ideativo del regista e del creativo più in generale”.

