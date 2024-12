Razzia nella notte alla gelateria Costa di Pizzighettone. I malviventi sono entrati in azione con il favore del buio, utilizzando un tombino per sfondare la porta a vetri dell’ingresso. Una volta riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale, hanno svuotato il registratore di casse, che conteneva però pochi spiccioli, e hanno rovistato in un frigo, portando via alcuni prodotti dolciari, per poi darsi alla fuga.

A renderti conto di quanto accaduto, venerdì mattina, sono stati i titolari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile di Cremona insieme ai Carabinieri di Pizzighettone. Non essendoci telecamere all’interno del negozio non è noto quale sia il numero dei ladri. I militari dovranno quindi verificare le immagini di altre telecamere presenti in zona, per cercare di dare un nome e un volto ai ladri.

Nelle ultime settimane il paese, peraltro, è stato teatro di diversi furti. Solo il giorno prima in via Boldori è stato tentato un furto in casa di un anziano, l’altro in via Cremona, andato invece a segno. lb

© Riproduzione riservata