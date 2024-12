Sabato 21 dicembre il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli ospiterà, per il terzo anno consecutivo, la Maratona Pianistica, un evento che celebra la musica e il talento pianistico in un contesto di grande valore storico e culturale.

Nata nel 2022 come occasione di incontro natalizio per visitatori, volontari del museo e appassionati di musica della zona, la Maratona si è affermata come un appuntamento attesissimo. L’iniziativa offre a musicisti, professionisti e studenti di pianoforte, dai più esperti a coloro che stanno perfezionando la tecnica, l’opportunità di suonare il prestigioso pianoforte di Casa Ponchielli.

Dalle ore 10 alle 22, un susseguirsi ininterrotto di esibizioni vedrà alternarsi pianisti che hanno già prenotato il loro spazio nella giornata, con la possibilità, tra un’esibizione e l’altra, di lasciare spazio a chi vorrà improvvisare e condividere la propria musica spontaneamente.

La Maratona Pianistica nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione unica a chi ama suonare ma spesso non può farlo, per mancanza di uno strumento proprio o per limiti di contesto. Un’idea accolta con entusiasmo sin dalla prima edizione e che quest’anno ha registrato un numero ancora maggiore di adesioni.

La giornata si concluderà con un aperitivo musicale, in collaborazione con Bar Ponchielli e Grill House, i due locali di fronte al museo, per salutare questa straordinaria maratona di musica e condivisione.

Inoltre, per permettere a chiunque di partecipare anche a distanza, la Maratona si estende ai social con l’iniziativa #suonaconnoi: musicisti di ogni parte del mondo potranno condividere una storia o un post su Instagram o Facebook mentre suonano, taggando il Museo Ponchielliano. Un modo per sentirsi parte di questa festa della musica, anche se lontani fisicamente.

