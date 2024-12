Ha provocato un incidente mentre guidava ubriaco: è finito così nei guai un 51enne cremonese. I fatti risalgono al 18 dicembre. Erano circa le 19 quando due auto si sono scontrate, lungo la Sp27, all’altezza di Sospiro. Una delle due vettura era finita nel canale a bordo strada, l’altra aveva terminato la propria corsa contro il guard rail. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, mentre dei rilievi del caso si erano occupati i Carabinieri di Scandolara Ravara.

Erano stati quest’ultimi a ricostruire quanto accaduto e a ipotizzare che il 51enne fosse in stato di alterazione, in quanto durante la guida aveva sbandato più volte, finendo sulla corsia di marcia opposta. I due conducenti erano poi stati accompagnati in ospedale per controlli, al termine dei quali i militari avevano chiesto ai medici di verificare l’eventuale stato di ebbrezza o l’utilizzo di droghe. Dalla analisi è appunto emerso che l’uomo aveva nel sangue un tasso alcolico pari a oltre 1,00 g/l, il doppio del limite massimo previsto per legge.

Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.

