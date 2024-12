Voto sul bilancio, ecco perché mi sono astenuta

Gentilissimi,

vorrei ringraziare tutti gli Assessori che ieri durante la discussione sul bilancio di previsione 2025/2027 hanno risposto in maniera puntuale a tutte le domande che avevo posto per cercare di capire in che misura le risorse stanziate in bilancio impatteranno rispetto ad alcuni ambiti strategici della nostra città in termini di risultati attesi.

Il tentativo che ho fatto nell’approcciarmi alla proposta di bilancio è stato infatti proprio quello auspicato dalla consigliera D’Ambrosio che, nel suo intervento di ieri, ha chiesto a tutti di andare oltre il gioco delle parti che vede maggioranza e opposizione essere a favore o contro il bilancio a prescindere, ma a esprimere un giudizio che tenesse solo del bene della città.

In questo senso il mio voto di astensione rispetto a Dup è dovuto non tanto al documento in sé, che di fatto recepisce le linee di mandato che ho condiviso, ma per le criticità che ho rilevato rispetto al Piano delle Opere Pubbliche che è un allegato dello stesso. Non ritengo infatti soddisfacente l’intervento dell’Assessore Zanacchi in merito al mancato stanziamento di fondi per la riqualificazione di via Giordano per il 2025 e vorrei ricordargli che il problema non è come fare le ciclabili recependo i desiderata dei residenti, ma affrontare dal punto di vista tecnico/progettuale l’individuazione di soluzioni che diminuiscano il numero dei veicoli che transitano su quell’arteria, se mai esistano, per diminuire anche l’inquinamento, tenuto conto che credo nessuno sarebbe interessato a percorrere una ciclabile in mezzo a 20.000 veicoli al giorno. Altra criticità che ho rilevato è la fuoriuscita dal piano degli interventi relativi al ripristino della copertura del Pala Radi e al rifacimento delle copertura del Museo Civico, lavori importanti e attesi per le condizioni critiche in cui versano le due strutture.

Inoltre, in un bilancio che non vuole lasciare indietro nessuno e attento alle fragilità, ritengo che non si sia stanziato abbastanza sul tema dell’abitare che credo abbia molto a che fare con uno dei principali bisogni espressi da chi si rivolge ai servizi sociali. Troppo poche le risorse stanziate per il recupero degli alloggi popolari sfitti, solo 10 verranno recuperati rispetto ai 600 che rimarranno ancora vuoti anche per il 2025. Tra l’altro credo che sarà necessario capire come questo dato si concilia con la previsione di nuovi alloggi nel progetto “Giovani in Centro” nel senso che se si riesce a recuperare quelli che già ci sono come si potra’ gestirne di nuovi?

Il mio voto contrario rispetto invece alle delibere inerenti la tassazione è perché ritengo che la scelta di alzare l’imu, laddove non è determinata da vincoli di legge ma da una scelta politica, sia sbagliata per i soggetti che la subiranno (famiglie e onlus) mentre rispetto all’Irpef non ho capito gli interventi di alcuni consiglieri di maggioranza che sottolineavo in positivo il fatto che la stessa rimanesse invariata ben sapendo che essendo l’aliquota già al massimo non c’erano margini per l’amministrazione di aumentarla ma eventualmente solo di diminuirla (allora sì avrebbero potuto vantarsene) o aumentare la soglia di esenzione rimasta anch’essa invariata. Ciò non significa che io sia contraria ad ogni aumento della tassazione in virtù di quel principio di corresponsabilità a cui ha fatto riferimento qualche Assessore. Ad esempio credo che i cittadini apprezzerebbero un miglior servizio di raccolta rifiuti piuttosto che essere tra le città con la tari più bassa ma con contenitori dei rifiuti sparsi sui marciapiedi ad ogni ora del giorno con i conseguenti problemi legati alla pulizia, decoro e transito sui marciapiedi.

Rispetto poi al tema cultura ho apprezzato la trasparenza con cui l’Assessore Bona ha relazionato sul tema dello stanziamento sui capitoli dedicati che, come ha spiegato, sono in massima parte destinati a sostenere costi strutturali di funzionamento del Museo e a finanziare Ponchielli e Museo del Violino. Proprio perché sono consapevole che è sempre difficile recuperare risorse sul capitolo cultura mi sento di insistere, come fatto più volte in passato, affinché si consideri la grande opportunità di ottenere un milione di euro partecipando al bando Capitale Italiana della Cultura con tutto ciò che una tale investitura potrebbe significare, anche per la crescita economica, per Cremona tenuto conto che Bergamo, dopo tale riconoscimento, si trova, in base alla classifica del Sole 24, per la prima volta al primo posto della classifica sulla Qualità della vita delle Province in Italia.

Un contributo significativo sul tema del turismo credo che derivi anche dalla tassa di soggiorno che prevede un incasso di 300.000,00 sul triennio e che andrebbe investita di piu’ in servizi per i turisti che arrivando in città non sempre trovano la giusta accoglienza.

Tenuto conto che rispetto alle criticità che ho evidenziato ho però riscontrato anche elementi positivi come ad esempio la programmazione delle manutenzioni straordinarie strade e marciapiedi con uno stanziamento triplicato rispetto agli anni precedenti, l’impegno ad individuare più risorse sullo sfalcio del verde, la previsione di uno studio illuminotecnico per risolvere il grave problema dell’illuminazione in città, lo stanziamento di risorse per la riqualificazione dei giardini di Piazza Roma e di Palazzo Cittanova, per il digital Twin e per avviare il bilancio di genere e la Valutazione di Impatto Generazionale, ho espresso un voto di astensione sul bilancio di previsione 2025-2027. Ho invece votato a favore del Piano del diritto allo Studio sul quale però credo sia importante incrementare, attraverso le variazioni di bilancio, il contributo per servizi di tempo prolungato, doposcuola/centri estivi, Sostegno alla FOCR che ritengo fondamentali per rafforzare quell’intervento integrato famiglia, scuola, oratorio, servizi sociali così necessario soprattutto sulla fascia d’età delle scuole medie.

Infine ha apprezzato molto il confronto di ieri in Consiglio che si e’ svolto in un clima sereno e rispettoso delle posizioni di tutti. Bella la partecipazione dei consiglieri giovani che hanno fatto interventi appassionati e il richiamo finale del Sindaco sull’importanza delle relazioni personali in cui credo molto anch’io per poter mantenere sempre un dialogo sereno e costruttivo.

