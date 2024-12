La Luce della Pace di Betlemme è arrivata sotto al Torrazzo con l’iniziativa promossa dalle comunità Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Cremona 1 e Cremona 2, un appuntamento di matrice internazionale che in città si rinnova da vent’anni in prossimità del Natale.

Sabato pomeriggio i partecipanti si sono riuniti nella chiesa di San Gerolamo per un momento di preghiera, canto e riflessione accogliendo la fiamma con il motto “Il Dio della speranza ci riempie di gioia e di pace”.

È un periodo storico segnato dai conflitti, dove l’impegno di ciascuno per la diffusione di una cultura di pace è significativo. Ecco perché le comunità Masci hanno coinvolto gruppi parrocchiali e giovani degli oratori, invitandoli a tradurre la Luce della Pace nella quotidianità.

Dopo la preghiera in San Gerolamo, la Luce della Pace di Betlemme è stata spostata sotto i portici della Cattedrale per essere distribuita con ceri e lampade ai presenti, unitamente al suo messaggio. Non è mancata la partecipazione del Vescovo, mons. Antonio Napolioni, che poi ha portato la fiamma nel massimo tempio cittadino.

In linea con il tema del Giubileo “Pellegrini di speranza”, la fiamma viaggerà nel territorio: domenica la Luce farà tappa a Bozzolo, nella chiesa parrocchiale che conserva le spoglie di don Primo Mazzolari. Infine, alla Vigilia di Natale, approderà all’Hospice dell’Ospedale di Cremona.

Federica Priori

