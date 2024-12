I Carabinieri di Castelleone hanno denunciato un uomo di 44 anni e una donna di 34 anni, pluripregiudicati e senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una rapina impropria commessa presso un supermercato di Castelleone. A fine novembre, i Carabinieri di Castelleone avevano ricevuto una denuncia presentata dal responsabile di un supermercato del posto che aveva riferito che, alcuni giorni prima, un uomo e una donna erano scappati dal negozio dopo avere commesso un furto. Infatti, un addetto del supermercato aveva prelevato diversi prodotti, per poi passare le casse e pagare solo una bottiglia di acqua pur avendo la sua borsa personale rigonfia di prodotti non pagati.

La donna era stata invitata a fermarsi da parte di un addetto del negozio, ma era uscita di corsa e, nel frattempo, un uomo era intervenuto per strattonare e minacciare il dipendente del negozio in modo che interrompesse di seguirla. La coppia si era poi allontanata verso il parcheggio e, probabilmente, a bordo di un’auto, mentre il dipendente del negozio aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri. Poco dopo sul posto era arrivata una pattuglia della Stazione di Castelleone. I militari avevano visto le immagini registrate e avevano riconosciuto gli autori. Li avevano cercati per il paese, ma non li avevano trovati.

Con la denuncia, il responsabile del negozio aveva anche consegnato i filmati della videosorveglianza interna attraverso i quali è stato possibile notare che avevano prelevato prodotti del valore di circa 40 euro, che avevano nascosto nella borsa della donna, immagini dalle quali era possibile vedere chiaramente i volti dei due presunti responsabili. E i militari hanno immediatamente riconosciuto il 44enne e la 34enne, già noti per altre vicende di carattere penale. Di conseguenza, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

