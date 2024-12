Si avvicina il Natale, la Festa più attesa e sentita dell’anno. E anche i cremonesi si stanno preparando all’arrivo di una data così importante. Fervono i preparativi, a prescindere dal modo in cui le persone lo trascorreranno.

A Cremona, la maggior parte della gente festeggerà il Natale in famiglia, con i propri cari, ma c’è anche qualcuno che ha già programmato una bella vacanza sulla neve. In molti mangeranno a casa, ma non manca chi ha già prenotato un tavolo al ristorante.

Bene lo shopping pre natalizio come conferma Marco Stanga di Confcommercio Moda: “Nonostante il periodo difficile, il Natale si conferma un buon momento per gli acquisti. Noi negozianti stiamo lavorando bene”. Sabato mattina, complice anche il mercato, folla di gente in città sin dalle prime ore del mattimo.

