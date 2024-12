Sabato mattina il Lions Club Cremona Stradivari, ha consegnato alle Cucine Benefiche di viale Trento e Trieste, della Società di San Vincenzo de Paoli, 32 stecche di Torrone acquistate nell’ambito del Service benefico “Autismo e Inclusione”.

Il prodotto, della ditta Vergani. confezionato da ragazzi autistici in una scatola creata appositamente per questo progetto, reca i loghi della Fondazione e del tema del service nazionale. “La nostra soddisfazione è quella di aver donato questo torrone per allietare la giornata di Natale degli ospiti bisognosi della struttura.”

Nella foto Piccioni, Machiavelli e l’Architetto Massimo Fertonani, presidente della sede di Cremona.

© Riproduzione riservata