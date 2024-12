Il presepe di Spinadesco è una vera opera d’arte. Allestito da ormai 28 anni da Oliviero Zigliani, aiutato negli ultimi anni dall’amico Giuseppe Defanti, nel corso del tempo ha cambiato diverse location: prima in Chiesa, poi in Comune e negli ultimi tre anni si trova nell’ex asilo, di proprietà della Parrocchia.

I due volontari fanno parte dell’Associazione Argine Maestro 49 e impiegano circa due mesi per sistemare il presepe. Tutto è curato nei minimi dettagli, con edifici ricostruiti alla perfezione e personaggi in movimento che rendono il tutto ancora più realistico.

E ogni anno Zigliani aggiunge qualche novità, qualche pezzo nuovo, che rende unico il tutto ogni Natale. L’anno scorso, la notte della Vigilia, il presepe ha riscosso talmente tanto successo da essere visitato dalla gente fino alle 2 di notte.

L’allestimento è sempre aperto per i visitatori, gratuitamente, fino al prossimo 12 gennaio. Un vanto anche per il Parroco di Spinadesco don Fabio Sozzi, che mette a disposizione gli spazi, e grazie al ricavato delle offerte contribuisce al pagamento dell’energia elettrica, essenziale per illuminare il presepe simulando la luce del giorno e quella della notte.

