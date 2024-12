La solennità della musica sacra, unita all’incalzante ritmo del tango, hanno dato vita a un’incredibile performance musicale, nella splendida cornice dell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. Il concerto di Natale promosso dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, presieduta da Cesare Macconi, andato in scena sabato sera, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico presente in sala.

Davanti a una platea letteralmente sold out, coro ed ensemble Voz Latina, diretti dal maestro Maximiliano Baños, con le stupende voci soliste della soprano Marie Théoleyre e del mezzo soprano Maximiliano Danta, hanno portato in scena il Magnificat di Martin Palmeri. Il compositore sudamericano ha realizzato, con quest’opera, una fusione magistrale tra il sacro e il profano, intrecciando due mondi apparentemente divergenti in una sublime armonia.

Un vero e proprio viaggio nelle emozioni, durante il quale la formazione musicale ha saputo, con magistrale bravura, tenere il pubblico letteralmente incollato alla sedia, con il fiato sospeso, mentre le voci e gli strumenti si inseguivano in una danza ritmica ora febbrile, ora armoniosa.

Le voci erano accompagnate dal quintetto d’archi composto dai violini di Margherita Pupulin e Sabrina Condello, dalle viole da gamba di Carolina Eguez e Luciana Elizondo e dal contrabbasso di Elodie Peudepièce, dal bandoneon di Victor Hugo Villena, e dal pianoforte di Andrés Langer.

Un pubblico attento e partecipe ha seguito il susseguirsi dei brani, che incarnano il cantico di Maria, declamato a sua cugina Elisabetta, dopo l’annuncio angelico della venuta di Gesù. Una musica angelica e celestiale, resa però più ritmica e turbinosa dalle performance del bandoneon.

Il concerto si è concluso con un bis assolutamente in tema con il periodo delle festività: il brano El Nacimiento, che narra della nascità di Gesù, e che fa parte della Navidad Nuestra del compositore argentino Ariel Ramirez.

