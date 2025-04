Il 2025 rappresenta per Cna Cremona un anno di cambiamento e partecipazione. È aperta ufficialmente la campagna congressuale per il rinnovo degli organismi dirigenti dell’Associazione: un momento fondamentale per dare nuova forma alla rappresentanza degli imprenditori sul territorio e costruire insieme il futuro dell’organizzazione.

Il percorso culminerà nell’Assemblea del 26 giugno, durante la quale si insedierà il nuovo Consiglio Territoriale di Cna Cremona, composto da 33 imprenditori eletti nel corso delle Assemblee Elettive, in programma dal 14 aprile al 26 maggio 2025.

A guidare l’Associazione negli ultimi anni è stato Marcello Parma, che concluderà il suo primo mandato da presidente.

“La nostra forza è la partecipazione: il congresso è il cuore pulsante della vita associativa. Invitiamo ogni imprenditore e imprenditrice a mettersi in gioco, perché la Cna è casa loro e insieme possiamo scrivere una nuova pagina di rappresentanza», dichiara Parma.

Ogni associato potrà partecipare, con diritto di voto e possibilità di candidatura, alle assemblee relative alla propria zona, mestiere e raggruppamento di appartenenza. Le votazioni si terranno sia in presenza (nelle sedi Cna di Cremona e Crema) che in videoconferenza, per garantire la massima accessibilità.

LE ASSEMBLEE DEI RAGGRUPPAMENTI

Le Assemblee dei Raggruppamenti di Interesse rappresentano un momento chiave per dare voce a specifiche categorie e sensibilità all’interno del mondo Cna:

· Giovani Imprenditori: 23 aprile ore 18

· Pensionati: 15 maggio ore 10

· Turismo e Commercio: 15 maggio ore 18

· Donne Imprenditrici: 19 maggio ore 18.

ASSEMBLEE DI MESTIERE

· Acconciatura ed Estetica: 14 aprile ore 16

· Liutai: 5 maggio ore 18

· Termoidraulici: 7 maggio ore 17.30

· Elettrici: 8 maggio ore 17.30

· Meccanica: 8 maggio ore 18

· Carrozzieri: 8 maggio ore 20.45 (sede di Crema)

· Edili: 14 maggio ore 18

· Taxisti: 15 maggio ore 16

· Autotrasporto: 17 maggio ore 10

ASSEMBLEE TERRITORIALI



· Zona Crema/Soresina: 21 maggio, ore 21

· Zona Cremona/Casalmaggiore: 26 maggio, ore 21.

© Riproduzione riservata