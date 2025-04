La storia di Gianluca Vialli continua ad illuminare e ispirare i cuori di molte persone. Facciamo un passo indietro: a Cremona nel Natale 2023 le luminarie del centro storico hanno avuto come protagonista il leggendario calciatore di Cremonese, Juventus e Sampdoria con alcune delle sue frasi motivazionali più famose. Al termine del periodo natalizio, le luminarie realizzate da Le Botteghe del Centro erano state messe all’asta con il ricavato destinato alla Fondazione Vialli e Mauro.

Una di queste frasi è già stata acquistata e posata allo Juventus Training Center Continassa. A rivelarlo è lo stesso Massimo Mauro insieme all’Amministratore Delegato Juventino Maurizio Scanavino. “E’ stato bello ritrovarsi nel ricordo di Gianluca Vialli – ha commentato Mauro -, alcune frasi di Luca sono diventate delle splendide luminarie e poi messe a nostra disposizione. Una di queste adesso campeggia alla Continassa ed è stato il club bianconero a sceglierla, tra le altre. Si tratta del nostro modo di dire grazie alla Juventus per aver deciso di scendere in campo insieme a noi e sostenerci nell’impegno per la ricerca contro la Sla attraverso una donazione. Così le parole di Luca sono diventate, ancora una volta, gesto concreto”.

L’idea dei bianconeri si è fatta strada fino a Genova. Secondo il quotidiano Il Secolo XIX, infatti, la Sampdoria starebbe valutando l’idea di portare a Bogliasco uno dei pezzi rimasti delle luminare per mantenere vivo il ricordo di Vialli attraverso la beneficienza.

Lorenzo Scaratti