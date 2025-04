Avviare subito il percorso per arrivare al gestore unico della sosta: questa la richiesta mossa da una parte della minoranza in consiglio comunale a Cremona, che ha presentato un’interrogazione sul tema.

Il documento è firmato dai gruppi consiliari di Forza Italia, Novità a Cremona e Lega, che chiedono al sindaco Andrea Virgilio “di mantenere le promesse fatte ai cittadini e avviare subito il percorso per arrivare al gestore unico della sosta”.

“La situazione è chiara: a Cremona le politiche per la sosta sono frammentate, con Aem Spa e Saba Italia Spa che gestiscono in modo separato tariffe, regole e servizi, senza alcuna regia unitaria” sottolineano i consiglieri firmatari, Andrea Carassai, Jane Alquati e Alessandro Portesani.

“Ad oggi, i provvedimenti sulla sosta sono stati frutto di scelte estemporanee, spesso addirittura contraddittorie, come, ad esempio, la soppressione delle gratuità delle due ore di sosta negli stalli blu delle zone 1 e 2 decisa 3 anni fa e recentemente reintrodotta. Il gestore unico è una scelta di buon senso che Cremona aspetta da anni” dichiara Carassai. “È l’unico modo per garantire regole uguali per tutti, tariffe eque e un servizio migliore. Il tema è noto da anni: già nel 2018, la Giunta Galimberti — di cui Andrea Virgilio era assessore — aveva approvato un atto per arrivare al gestore unico. Nonostante gli studi (incluso uno del Politecnico di Milano) e la disponibilità manifestata da AEM, il Comune non ha ancora dato seguito a quell’indirizzo”.

“Aem ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare gestore unico” sottolinea Alquati. “Ha risorse, competenze e un piano già pronto. Si pensi all’alienazione dei cavidotti per una somma pari a circa € 17 milioni. Ma l’amministrazione comunale continua a rimandare le decisioni. È una situazione inspiegabile che penalizza i cittadini”.

“Andrea Virgilio non può continuare a raccontare la favola del sindaco nuovo e delle mani legate” aggiunge Portesani. “È stato assessore per dieci anni, ha condiviso ogni decisione sulla sosta e oggi cerca di scaricare su altri le sue responsabilità. In campagna elettorale ha promesso il gestore unico, ha detto che Aem era pronta, che lui avrebbe agito. E invece, da sindaco, non ha fatto nulla. Cremona non ha bisogno di un sindaco che prende tempo: ha bisogno di un sindaco che prende decisioni”.

Per questo, a seguito della Commissione di vigilanza tenutasi lo scorso febbraio, i Consiglieri hanno deciso di depositare una mozione che “impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di Cremona: a creare entro dicembre 2025 un gestore unico della sosta; a elaborare un piano della sosta organico – oggi assente – da definirsi congiuntamente ai commercianti e i comitati di quartiere”.

“Oggi ci sono tutte le condizioni per poter portare a termine un’operazione utile per i cremonesi, per le attività commerciali e per gli utilizzatori della città” concludono i tre consiglieri. “Il gestore unico della sosta e un piano cittadino della sosta sono ormai indispensabili per far fronte ad una crisi di attrattività documentato anche dalla preoccupante riduzione delle attività commerciali”.

