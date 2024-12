Una serata come sempre ricca di emozioni e commozione quella del concerto di Natale di Medea, andato in scena sabato sera al teatro Ponchielli di Cremona. Protagonista il Six Pop Gospel Choir, diretto dal maestro Massimo Ardoli. Insieme con i coristi, le voci dei solisti Elena Ravelli e Diego Favagrossa, accompagnati da Francesco Lazzari al pianoforte, Maurizio Tadioli alle tastiere e Simone Conti alla batteria.

In apertura di serata anche i saluti del sindaco Andrea Virgilio, e del padrone di casa, Andrea Cigni, sovrintendente del teatro. Il presidente dell’associazione, Rodolfo Passalacqua e il vice presidente Maurizio Lanfranchi hanno ricordato il meraviglioso lavoro fatto in questi 20 anni da Medea per i malati oncologici, nella quotidianità, ma anche per la ricerca.

Il direttore generale dell’Asst di Cremona, Ezio Belleri ha ricordato il contributo fondamentale che ogni giorno danno i volontari in ospedale. Infine il saluto delle anime del concerto gospel di Medea, che da otto anni organizzano questo appuntamento amatissimo e molto sentito dal pubblico cremonesi: Nicoletta Mezzadri e il maestro Ardoli.

Ospite speciale della serata la violinista Lena Yokoyama. Tra i brani della serata i grandi classici del Natale, le musiche di Ennio Morricone, la colonna sonora del film Sister Act, Madonna, I Beatles, Aretha Franklin, Michael Lackson. Gran finale con Viva la Vida dei Coldplay e Oh Happy Day, cantata insieme al pubblico.

Ad arricchire lo spettacolo le suggestive coreografie del corpo di ballo del Teatro Danza di Paola Posa. Durante la serata è stato ricordato anche il fondatore della Corale Sestese, Angelo Ardoli, con una canzone suonata dal nipote Leonardo alla chitarra insieme al fratello Cesare. La serata è stata presentata da Nicoletta Tosato e Piero Brazzale e sarà riproposta su CR1 il 27 dicembre alle 21.

