E’ di tre feriti il bilancio della violenta rissa esplosa all’alba nel parcheggio di una discoteca di Bagnolo Cremasco. Erano circa le 5 della mattina quando un gruppetto di tre ragazzi, che si stavano recando a recuperare la propria auto dopo essere usciti dal locale, sarebbero stati aggrediti da due persone, armate di cinghie e bastoni.

Secondo quanto le vittime hanno riferito ai carabinieri del Radiomobile di Crema, intervenuti sul posto, l’aggressione si sarebbe consumata apparentemente senza motivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato due dei tre feriti, entrambi 24enni, in ospedale, uno con ferite alla testa e l’altro alla spalla. Il terzo, che ha ricevuto un pugno in faccia, non è stato ospedalizzato.

Gli aggressori si sono poi allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti sul posto, per risalire all’identità dei presunti aggressori.

Laura Bosio

