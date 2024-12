Al termine della sfida tra Cremonese e Sampdoria, mister Giovanni Stroppa ha commentato il pareggio dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Forse la miglior Cremo della stagione, che però non è riuscita a finalizzare. Cos’è successo al momento del cambio di Vazquez, quando si è rivolto verso la tribuna?

“Mi dispiace, chiedo scusa e ho avuto un atteggiamento che un professionista in campo non deve avere. Diciamo che nella concitazione del voler andare in vantaggio ho perso un po’ di equilibrio, mi spiace di aver dato un’immagine sbagliata. Vazquez era stanco, mi ha chiesto il cambio e quindi ho deciso di farlo. Sulla prima domanda dico che io oggi mi prendo tutto ciò che di buono la squadra ha fatto, 34 tiri: non so se nel calcio di oggi c’è la possibilità di vederli, così come di vedere una squadra che domina sul campo e che va sotto senza aver subito tiri in porta contro un avversario forte. Esco con rammarico, ma oggi la squadra è stata straordinaria, tenendo conto del momento che stiamo vivendo. Venivamo da una partita indecifrabile con la Reggiana e un pareggio a Cittadella in cui si è intravisto qualcosa di positivo. Gli applausi a fine partita da parte del pubblico testimoniano che i ragazzi hanno dato tutto e creato l’impossibile. Spero che la squadra sia questa e di continuare così”.

La Cremo ha fatto 11 tiri nello specchio, ha mostrato grande carattere. È mancato solo il risultato…

“Sì, infatti non voglio andare a pensare in maniera negativa, consentitemi questo. Per me è la partita più bella della stagione per il carattere e il modo in cui la squadra si è espressa, c’è stata qualità di gioco ed esaltazione dei singoli, gli attaccanti hanno tirato tantissimo e siamo arrivati spesso sull’esterno. Non abbiamo concesso niente, i difensori sono stati bravissimi sugli attaccanti. A volte abbiamo corso all’indietro ma l’avversario buttava palla sugli attaccanti e quindi può capitare. Questa è la Cremonese e credo che sia una soddisfazione vedere la squadra giocare così”.

Com’è nata la scelta di schierare Milanese dal 1′? L’ha convinta in settimana o voleva provare qualcosa di diverso rispetto alle ultime scelte che ha fatto in quel ruolo?

“Un po’ tutte e due. Lo avevo in mente già da un po’ e mi sembrava il momento giusto, perché sta andando meglio rispetto agli altri. Ho fatto una scelta logica, che in allenamento ha saputo mettersi in mostra e mantenere una certa mentalità nonostante il suo impiego. Ha ripagato con una prestazione di assoluto livello, è stato importante in entrambe le fasi e bisogna fargli i complimenti”.

Al di là dell’episodio, Ravanelli sembra aver accusato una flessione in termini di prestazioni…

“Se guardiamo all’episodio sì, anche se a Cittadella ha fatto una partita importante e oggi contro avversari di livello ha fatto una buona prova. Quella palla andava giocata in maniera diversa, ma va bene. Può succedere”.

Si torna subito in campo, stavolta contro il Cesena. Quali sono le sensazioni in vista di questo impegno? Può essere la gara della ripartenza?

“Lo vedremo vivendo. Io sono contento perché spero e mi auguro che questa partita ci dia una spinta, quel coraggio e quella qualità mentale che negli ultimi tempi alla squadra è mancata. Ben venga una partita così importante”.

