Bandiere, divise, vicinanza ai parenti, ma soprattutto gratitudine per un uomo che tanto ha dato e lasciato al proprio paese. Si sono tenute nel pomeriggio di oggi a Sospiro le esequie di Andrea Scolari, Cavaliere ufficiale al merito della Repubblica italiana, nonché persona molto amata, conosciuta e stimata sul territorio.

Un folto e silenzioso corteo ha accompagnato il feretro dalla camera mortuaria alla chiesa parrocchiale, gremita per l’estremo saluto. Scolari, classe 1950, avrebbe compiuto il prossimo gennaio 75 anni; alcuni mesi fa la notizia di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

Ex assessore comunale, da diverso tempo era impegnato in svariate attività di carattere sociale, dal trasporto e la cura degli anziani fino alla gestione della sezione locale dell’Associazione carabinieri. Proprio i militari, in divisa, erano presenti in corposo numero ai funerali; tra loro anche il colonnello e comandante provinciale Paolo Sambataro.

Andrea, inoltre, era consigliere di Cascina San Marco, costola di Fondazione Sospiro, e volontario dell’Associazione Dies Domini. A celebrare le esequie il sacerdote sospirese don Ernesto Marciò, insieme al rettore del Seminario vescovile di Cremona don Federico Celini.

“Andrea ha saputo esserci in tantissime forme e modi – ha commentato durante una toccante omelia don Ernesto – da oggi la nostra comunità, senza la sua presenza, si sente molto più povera. Le persone presenti oggi sono qui per esprimere quel debito di riconoscenza che i gesti di carità sanno costruire nel tempo”.

“A volte non vi facciamo caso – ha proseguito il sacerdote – spesso la carità è nascosta o silenziosa, come sono certo è stato anche per Andrea; anche nel silenzio e nel nascondimento però la carità sa costruire legami e vincoli di affetto che l’assenza, nel momento della morte di una persona generosa, fa risaltare con una luce incomparabile.

Carissimo Andrea, mi faccio dunque interprete di tutta intera la nostra comunità che desidera esprimerti in suo grazie per tutto quello che hai fatto e anche per tutto l’aiuto che hai saputo offrire a tante persone”.

Andrea Scolari lascia la moglie Milena e i figli Alessandro e Martina. Dopo le esequie, il corpo è stato trasportato al vicino cimitero, per l’ultimo addio.

