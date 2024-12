Sotto l’albero non c’è il regalo più bello, i tre punti, ma la prestazione più che convincente regala positività in vista delle prossime gare. La Cremonese non riesce ad andare oltre all’1-1 contro la Sampdoria, al termine di una partita stregata.

Tante occasioni a ripetizione, soprattutto in avvio di gara, ma zero goal. Troppa imprecisione sottoporta, soprattutto per Bonazzoli che non è riuscito a concretizzare due grandi chance per trovare il vantaggio.

Succede così, che al 37°, a passare siano i blucerchiati: scarico corto di Ravanelli per Fulignati, pressing di Tutino, rimpallo che favorisce Bellemo che, tutto solo, gela lo Zini.

Il duro colpo non frena l’entusiasmo di una Cremonese straripante. Nella ripresa infatti Vazquez prima sfiora il goal con una conclusione precisa, sulla quale però Ghidotti si esalta, poi trova finalmente la rete del pari, su sviluppi di corner, facendosi trovare pronto sul secondo palo, palla all’angolo per l’1-1. 100 goal in carriera per il Mudo, il settimo in questo campionato.

Il grigiorossi continuano a spingere, dominando la Sampdoria, ma il goal non arriva, neanche nel finale, e così i ragazzi di Stroppa sono costretti ad accontentarsi del pareggio.

Questo non cancella comunque una grande prova della Cremo, che ha dimostrato il proprio valore contro una formazione in difficoltà, ma comunque di grande qualità. L’1-1 porta Castagnetti, alla 200esima in grigiorosso, e compagni al quinto posto, scavalcati dalla Juve Stabia. A Santo Stefano il Cesena per dare continuità all’ottima prestazione dello Zini, possibilmente trovando i tre punti che sono svaniti contro i blucerchiati.

