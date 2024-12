Sei milioni di euro in tre anni e qualche critica. Mentre si attende l’ok definitivo in Senato che dovrebbe arrivare nella giornata di martedì, dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, la legge di bilancio 2025 fa già discutere. La bozza del documento programmatico, che almeno in linea teorica dovrebbe tracciare la via per l’operato del Governo per il prossimo anno e non solo, è stata infatti, come spesso accade, infarcita di misure e micromisure per investimenti e spese ad hoc in piccoli e grandi comuni del bel paese.

Tra questi anche diversi milioni di euro destinati al comune di Soncino per interventi su immobili a carattere storico, culturale e artistico o aventi una funzione sociosanitaria assistenziale. Nello specifico un milione e mezzo di euro per il 2025, 2,5 milioni per il 2026 e altri due milioni per il 2027, per un totale appunto di sei milioni di euro. Tra le strutture che potrebbero ottenere questi finanziamenti è anche la Rsa di Soncino, di cui la deputata leghista Silvana Comaroli è presidente.

“Tra i tanti regali che i singoli parlamentari si sono fatti – ha commentato il consigliere in quota Pd Matteo Piloni – c’è anche quello che la parlamentare cremonese della lega Silvana Comaroli ha fatto, si è fatta, per il comune di Soncino e per la fondazione, la RSA, di cui è presidente. Questa non è una legge di bilancio, questa è una legge mancia e quest’ordine del giorno voluto dalla Comaroli, approvato dall’aula, è una mancia”.

A rispondere alle critiche è la diretta interessata: la misura non sarebbe rivolta solo all’Rsa ma alla riqualificazione del patrimonio storico in generale del borgo.

“Innanzitutto – ha risposto Comaroli – è un ordine del giorno non firmato da me ma da Riccardo Molinari, che è il capogruppo della lega alla Camera. All’interno vengono stanziate delle risorse per il recupero del patrimonio storico e artistico di Soncino; stiamo parlando quindi delle mura, del castello, del vecchio ospedale. In secondo luogo, non è vero che c’è solo Soncino: ci sono anche dei fondi, 450 mila euro, per il comune di Pizzighettone”.

E sul suo ruolo nell’Rsa, sempre la deputata leghista afferma “la questione che io sia presidente della fondazione penso che non abbia nulla a che fare, tant’è che invece io ho predisposto un ordine del giorno a mia firma dove impegno il governo a destinare delle risorse a regione Lombardia, a regione Veneto e a regione Piemonte”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata