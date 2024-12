Viadana è finalmente pronta a tornare alla normalità: l’ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato in golena a Brescello è stato fatto brillare e così anche il comune mantovano dell’Oglio Po, che ha dovuto evacuare circa 1500 persone dallo scorso mercoledì, torna a tirare un sospiro di sollievo.

Il rumore dell’esplosione, attorno alle 13.55 di lunedì, si è sentito fino in piazza Manzoni (un rumore simile a quello di un aereo che supera la barriera del suono), così come l’odore di polvere da sparo, ma alla fine tutto è andato per il meglio: il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza è riuscito a completare il lavoro e ora per tutti gli evacuati si prospetta, nelle prossime ore, il rientro nelle abitazioni anche per passare un Natale più sereno.

Le operazioni sono state seguite anche in municipio a Viadana a distanza nella sala operativa allestita per l’occasione: non ha però funzionato il collegamento video del drone dei Vigili del Fuoco, che avrebbe dovuto riprendere l’esplosione dall’alto. Poco male: l’importante è che il risultato sia stato conseguito in sicurezza.

