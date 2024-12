Da Ugo Tognazzi ai grandi film di Natale: CR1 ha impacchettato una serie di regali d’autore per gli appassionati di cinema e per tutti coloro che vorranno trascorrere le feste in compagnia sintonizzandosi sul canale 19 del digitale terrestre.

Per la Vigilia di Natale spazio ai più piccoli con i film d’animazione: alle 20:30 “Babbo Natale salva l’universo”, alle 21:45 e in replica il 2 gennaio alle 21:00, “Binky Bill Natale in Australia”.

Il 26 dicembre alle 21:00 con “A Christmas Star” fiaba ambientata in Irlanda del nord e che nel suo cast ha nomi come Pierce Brosnan e Liam Neeson.

Si prosegue il 28 alle 21:00 con “Il favoloso Andersen”, storia di un ciabattino e della sua straordinaria capacità di inventare favole per bambini.

Il 29 alle 9.30 e in replica il 3 gennaio alla stessa ora “Tipi da spiaggia” con Ugo Tognazzi, Johnny Dorelli e Lauretta Masiero.

Il 30 e 31 ancora nel segno del grande Ugo con “Sua Eccellenza si fermò a mangiare” e alle 9.30 “Il Federale”.

Il primo gennaio “Marcia Nuziale” dove Tognazzi è protagonista di quattro episodi satirici su famiglia e matrimonio.

Il 2 gennaio il cartone animato “Binky Bill Natale in Australia” e il bellissimo “Marcia su Roma” dove Tognazzi recita a fianco di Vittorio Gassman.

