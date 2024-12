Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un Ordine del Giorno, presentato dal consigliere Marco Carra del Partito Democratico, che impegna la Giunta a stanziare fondi per garantire l’esenzione dalla spesa sanitaria ai cittadini affetti da fibromialgia. La decisione, presa nell’ambito della discussione sul Bilancio di previsione regionale 2025, rappresenta un primo passo verso il riconoscimento dei diritti dei pazienti che soffrono di questa patologia.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato che è la prima tappa di una battaglia importante che ho iniziato ad intraprendere insieme alle persone affetta da questa malattia, dall’associazione che le rappresenta (come quella di Mantova). E’ solo un primo passo, ma essenziale”, ha dichiarato il consigliere Carra, sottolineando l’importanza di tradurre questo impegno in azioni concrete per garantire l’esenzione dal pagamento delle prestazioni.

La fibromialgia, che colpisce tra il 2 e il 5% della popolazione, soprattutto donne tra i 35 e i 55 anni, è una sindrome dolorosa cronica caratterizzata da dolori muscoloscheletrici, stanchezza cronica e disturbi del sonno. Nonostante sia riconosciuta come malattia invalidante dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Superiore della Sanità, non è ancora inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza del Sistema Sanitario Nazionale.

La misura approvata dal Consiglio regionale rappresenta una soluzione temporanea in attesa che la patologia venga inserita nell’elenco ministeriale delle malattie rare, passaggio che garantirebbe automaticamente l’accesso alle prestazioni gratuite per tutti i pazienti sul territorio nazionale.

