Questa settimana sono 173 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Le opportunità, tra Cremona, Crema e Casalmaggiore, spaziano in molteplici settori: dal commercio all’edilizia, dalla ristorazione alla sanità, dai servizi alla contabilità.

E’ possibile presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

I centri per l’impiego hanno altresì diffuso una chiamata art. 16 per 2 posti di Operatore Tecnico nel Comune di Bagnolo Cremasco. Sarà possibile presentare le domande di partecipazione dal giorno 16-12-2024 ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31-12-2024.

Gli indirizzi mail a cui inviare il proprio Cv sono:

Cremona – centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Crema – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore – centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina – centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

LE OFFERTE

