“Mentre i cristiani italiani festeggiano il Natale con i parenti oppure in località turistiche, nel resto del mondo molti Cristiani sono perseguitati a causa della loro Fede”. A dirlo è Matteo Carotti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha presentato una mozione sul tema, chiedendo che il Comune si opponga alla cristianofobia.

“Dalla World Watch List dell’organizzazione “Open Doors/Porte Aperte” emerge che un cristiano su sette sperimenta un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della sua Fede: sono infatti 365 milioni i Cristiani che sperimentano, se non una vera e propria persecuzione, una qualunque forma di discriminazione” commenta Carotti. “L’epicentro di queste violenze, secondo la World Watch List rimane la Nigeria, con 3.231 vittime di abusi, stupri e matrimoni forzati registrati, mentre si registrano attacchi senza precedenti contro chiese (da 2.110 a 14.766) e vi sono stati circa 3.500 rapimenti”.

Insomma, per il consigliere “si tratta di un dramma sociale senza precedenti, rafforzato dall’esportazione in Africa e in Asia del cosiddetto modello cinese di controllo sociale, con il quale le autorità locali controllano la popolazione. Chiedo quindi, come ha avuto modo di fare con analoga mozione a Ripalta Cremasca il gruppo consiliare “Sul Serio Ripalta” attraverso l’amica Maria Giovanna Ruffoni, Capogruppo di Fratelli d’Italia, che il Comune di Cremona, oltre a sostenere una ferma e convinta opposizione a ogni forma di cristianofobia, promuove iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica, specie per quanto riguarda le giovani generazioni, su questi fenomeni di intolleranza diffusa nei confronti dei Cristiani” conclude Carotti.

© Riproduzione riservata