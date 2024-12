La voglia di non fermarsi, nonostante la meritata pensione dopo una vita ad occuparsi di caffè, una grande passione per l’alpinismo, il volontariato in carcere, e oggi per Giuseppe Scolari, 67 anni, cremonese, una missione speciale dall’altra parte del mondo: costruire una torrefazione in Bolivia per la parrocchia Santa Maria de la Nadividad di Peñas, 50 chilometri dalla capitale La Paz.

Il cuore rapito da un’ottantina di bambini, e poi un convitto per 22 studenti nell’Istituto fondato grazie all’Università Cattolica Boliviana che accoglie volontari per aiutare la gente del paese e i visitatori che si vogliono avvicinare al mondo del trekking e delle scalate.

