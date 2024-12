Anche quest’anno, in occasione del Natale, l’Asst di Cremona ha voluto offrire un piccolo pensiero a tutti i ricoverati dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cirfood, gestore del ristorante aziendale che si occupa dei pasti destinati a degenti e dipendenti ospedalieri.

Sul vassoio del pranzo di Natale ogni degente (oltre 500 persone) troverà in dono un piccolo panettone e un biglietto di auguri personalizzato con la scritta: “Per te. È Natale anche in ospedale”. Un gesto simbolico di vicinanza a chi, purtroppo, si vede costretto a trascorrere le festività in ospedale.

“L’idea di accompagnare il pasto di Natale con un biglietto di auguri è nata ormai qualche anno fa, ed è subito stata accolta dalla Direzione di Asst Cremona e da Cirfood con entusiasmo”, spiega Stefania Mattioli, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne di Asst Cremona.

“È tradizione aziendale realizzare e accogliere in questo periodo dell’anno (e non solo) iniziative dedicate a tutti coloro che vivono l’Ospedale, dai pazienti agli operatori, dai familiari ai volontari. Un ringraziamento speciale anche a Fantigrafica S.r.l che ha donato la stampa dei bigliettini di auguri”, conclude Mattioli.

Il desiderio di Cirfood è regalare un momento di spensieratezza e socialità a chi è ricoverato, per ritrovare i profumi di casa anche in situazioni di complessità e preoccupazione.

