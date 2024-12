Non c’è Natale senza il presepe, vediamone alcuni da visitare e ammirare durante le festività. E’ tornata anche quest’anno la mostra dei presepi nel refettorio della chiesa di San Pietro a Cremona, arrivata alla sua tredicesima edizione. Oltre cinquanta opere esposte inedite realizzate da artisti cremonesi e dai soci dell’Associazione amici del presepio.

Una tradizione per la nostra città, che l’associazione attualmente presieduta da Anita Diana sta portando avanti ormai da tredici anni. In mostra, 50 creazioni originali provenienti perlopiù dal nord Italia, quest’anno infatti non sono in mostra opere provenienti dal sud. Vere e proprie opere d’arte nelle quali la natività rivive attraverso la maestria artigianale dei loro autori, nelle varie forme del presepe palestinese, tradizionale e moderno.

Come quello di ispirazione ecologista, che presenta sullo sfondo un ambiente inquinato mentre in primo piano gira una pala eolica. Alcuni lavori sono esposti nella chiesa di Santa Rita, altri a Palazzo Comunale:

Natale a Cremona si arricchisce quest’anno di un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e attenzione per il cuore della città. Due vetrine, da tempo spente e vuote, si riaccendono grazie alla mostra dei presepi, un evento che porta nuova luce e vitalità in via Mercatello.

L’esposizione è ospitata da Confcommercio e realizzata da Credo Odv, allestita nel cuore del centro storico cittadino. Sono esposte oltre 70 opere presepiali realizzate da maestri provenienti da diverse località lombarde per essere ammirate da cittadini e visitatori.

E ancora: Diciottesima mostra di presepi a Casalmorano. L’evento, ormai conosciuto in tutto il nord Italia, è in memoria di Federico Pietta, e come ogni anno espone nel Centro pastorale di via Preyer un centinaio di presepi inediti di vari tipi e dimensioni.

Quest’anno, in occasione del 35°anniversario della caduta del Muro di Berlino, è stato allestito anche un presepio che rappresenta la Porta di Brandeburgo. Tra le tante iniziative, anche un albero alto 3 metri, composto da pattine di lana, cucite a mano da un gruppo di volontarie del paese (albero Granny).

Inoltre, previste attività rivolte ai bambini: con offerta libera ci sarà la possibilità di ritirare un Gesù bambino in gesso da colorare. Allestimenti presepiali in mostra anche nelle mura di Pizzighettone.

Simone Bacchetta

