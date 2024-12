Dopo una vera e propria battaglia campale, la Volleyball Casalmaggiore batte al tiebreak la Clai Imola. Una partita che ha visto le padrone di casa in crescita su tutti i fondamentali e che fa ben sperare per il resto della stagione con Montano che ha firmato 38 punti personali. In difesa partita di sostanza di Nwokoye con 12 punti e 7 muri.

Casalmaggiore ha anche sfiorato in più di una occasione il successo pieno, ma Imola con l’esplosività di Ravazzolo e una Pomili sugli scudi è rimasta sempre attaccata al match. C’è stata anche molta tensione in campo con coach Cuello che ha rimediato un cartellino giallo e uno rosso e la Clai a sfruttare i black out delle nerorosa.

Claudio Cesar Cuello, head coach Volleyball Casalmaggiore: “Sono serviti giorni di allenamento per riuscire ad arrivare a questa vittoria, spero che tutto questo possa dare sicurezza e consapevolezza alle ragazze nel corso del campionato. Certo qualche incertezza che non ci ha fatto chiudere il risultato prima ma nel tie break c’è stata una gran dimostrazione di carattere con più attenzione e mantenendo in mano il gioco. Ha lavorato bene tutta la squadra, il muro, l’attacco e il servizio…non si vince mai con un solo elemento”.

Nello Caliendo, head coach Clai Imola Volley: “Sono partite dove si rischia tanto, nel girone di ritorno si gioca con il coltello tra i denti. Da parte nostra, sul punto a punto, abbiamo mollato sia mentalmente che tecnicamente non siamo riuscite ad uscire dalle difficoltà che ci ha prodotto Casalmaggiore che spingeva tanto in battuta ed era aggressiva a muro. Abbiamo rischiato poco e trovato poche soluzioni”.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – CLAI IMOLA VOLLEY: 3-2 (25-27/25-17/25-22/21-25/15-11)

Casalmaggiore: Pincerato (K) 4, Montano 38, Nwokoye 12, Marku 1, Costagli 18, Dalla Rosa 9, Faraone (L), Ribechi, Bovolo, Nosella 2. Non entrate: Cabrini (L), Cantoni, Perletti. All. Cuello-Beccari

Imola: Rizzieri 2, Stival 17, Bacchilega 11, Ravazzolo 13, Pomili 8, Bulovic 15, Mastrilli (LK), Messaggi, Visentin, Pinarello, Migliorini 3, Mescoli 1. Non entrate: Arcangeli, Gambini (L) . All. Caliendo-Dominico.

Lorenzo Scaratti

