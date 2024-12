Jari Vandeputte, MVP della sfida contro il Cesena, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, la vittoria dei grigiorossi al Manuzzi: “Oggi era importante innanzitutto ripetere la prestazione e poi era è ancora più importante fare il risultato, penso che abbiamo fatto entrambe le cose, sia la prestazione che il risultato”.

Mister Stroppa ha detto: “Siamo tornati”, avete fatto un ulteriore step a livello caratteriale?

“Io penso di sì, sicuramente le ultime partite ci hanno portato ancor più fiducia, grazie a prestazioni positive che hanno portato serenità. Il primo tempo è andato bene, anche oggi molto positivo, dobbiamo continuare su questa strada,. Abbiamo avuto un inizio con alti e bassi, ora è importante trovare continuità. Dobbiamo proseguire così anche per le prossime partite”.

Ci racconti quel minuto, dal tuo ingresso in campo al gol?

“Ho cercato di fare quello che mi viene chiesto dal mister, innanzitutto mettendo le mie qualità per dare una mano alla squadra, è un gol che serviva a tutto il gruppo. Avevo bisogno di questo gol, sono molto contento che sia arrivato poco dopo il mio ingresso in campo e che sia stato decisivo”.

Questo gol può aprire un nuovo campionato anche per te?

“Ho avuto prestazioni con alti e bassi, quindi anche per me è importante trovare continuità, nei minuti e nelle prestazioni. Spero per me, ma soprattutto per la squadra, che questo possa essere un punto di partenza”.

