4 nuove indicazioni per l’anticorpo monoclonale dupilumab

ROMA (ITALPRESS) – Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le determine che rendono l’anticorpo monoclonale dupilumab rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale in quattro nuove indicazioni: prurigo nodularis negli adulti, esofagite eosinofila in adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni), dermatite atopica grave nei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni e asma grave nei bambini tra i 6 e gli 11 anni. Si tratta di quattro patologie mediate dall’infiammazione di tipo 2.

