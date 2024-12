Incidente, poco dopo le 14,30 di oggi in tangenziale, all’altezza della concessionaria Caviglia, nella corsia che porta verso Piacenza. Un’auto si è ribaltata, finendo contro il muro del guard rail che separa le due corsie. Sul poso i medici del 118, i vigili del fuoco e per i rilievi gli agenti della polizia locale di Cremona. Per fortuna l’uomo al volante della macchina, un 54enne, ha riportato lievi ferite. L’uomo è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti. L’incidente ha causato qualche rallentamento alla viabilità.

© Riproduzione riservata