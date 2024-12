Riunito questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui si sono discussi i dettagli per far trascorrere ai cremonesi un Capodanno sicuro, con maggiore prevenzione e più controlli, anche alla luce del recente atto di terrorismo avvenuto ai mercatini natalizi in Germania. Non solo, come ha spiegato il prefetto Antonio Giannelli, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, ma anche mirate attività di prevenzione.

Particolare attenzione è stata posta sulle misure da adottare, tra cui l’attivazione di barriere in punti strategici e la realizzazione di percorsi specifici per l’afflusso e il deflusso della gente, in alcuni casi anche limitato nel numero delle presenze contemporanee possibili.

Pur in assenza di segnali particolari, il principio di massima precauzione cui l’attuale situazione impone di ispirare l’azione delle forze di polizia ha dunque condotto alla condivisione con i sindaci di porre in essere adeguate misure preventive, tese, senza alcun allarmismo, ma con doverosa attenzione, a consentire la fruizione in serenità delle occasioni di stare insieme in diversi luoghi e modalità organizzate in provincia.

Sono stati quindi ampliati i servizi delle forze dell’ordine a piedi, volti, in forma visibile, anche a prevenire borseggi e scippi e ad elevare la percezione della sicurezza offerta dalla presenza di personale in divisa. Presenze, coordinate dalla Questura, che contribuiranno attivamente ai servizi specificamente diretti alla prevenzione e al contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e allo spaccio degli stupefacenti.

Questo, in particolare, nelle zone del centro, anche in vista di specifici controlli alle attività che somministrano bevande alcoliche, così da verificare con il necessario scrupolo l’applicazione della normativa di riferimento, nello specifico quella che vieta la vendita delle stesse a persone già visibilmente oltre i limiti e ancor più ai minori.

Gli esiti dei controlli svolti in questi giorni hanno indotto ad intensificare questa attività che ha già permesso di rilevare un numero significativo di infrazioni e anche di tassi alcolemici elevati.

