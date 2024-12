La serata conviviale dedicata agli auguri di Natale del Lions Club Campus Universitas Nova è stata aperta dal presidente Giuseppe Bresciani che ha ringraziato tutti i soci e ospiti per la graditissima partecipazione.

La conviviale è stata dedicata al service nazionale “Autismo e Inclusione” di cui il Governatore Distrettuale Davide Gatti ha la delega multidistrettuale.

Il Club è stato onorato dalla presenza della presidente Maria Teresa Agosti, dell’associazione di volontariato Onlus “Work in Aut”, accompagnata dal socio Giuseppe Guarnieri in qualità di officer referente locale per la terza circoscrizione.

La presidente Maria Teresa Agosti è stata accolta dal Club che ha potuto conoscere le attività svolte dall’associazione da lei rappresentata.

Una associazione composta da genitori con figli autistici che si adoperano per il miglioramento della qualità di vita, della tutela dei diritti civili e dell’integrazione sociale, sostenuti anche da volontari e da educatori professionisti.

Per realizzare lo scopo per il quale è nata l’associazione, vengono svolte attività e progetti per il miglioramento progressivo dei ragazzi nell’apprendimento, che sotto la sorveglianza degli educatori svolgono lavori manuali, vivono esperienze sociali nel frequentare persone in altri ambiti, festeggiando compleanni e rapportandosi con ambienti nuovi come supermercati, giardini, facendo gite, passeggiate che sono un punto fondamentale per migliorare le proprie autonomie.

Al termine della presentazione, il presidente Bresciani ha espresso il sostegno di tutti i soci verso L’associazione di volontariato.

L’augurio del presidente a tutti i presenti è stato un fondamentale segnale di come la presenza dei Lions sia importante per la realizzazione di azioni benefiche a sostegno della società civile.

© Riproduzione riservata