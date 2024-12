Era caduta nella trappola del falso sms con cui veniva richiesto del denaro per consentire alla figlia di acquistare un nuovo telefono, visto che il suo si rotto. E così una donna di Casalmaggiore, credendo di essere in contatto con la figlia, si è recata all’ufficio postale e ha effettuato un bonifico di 700 euro alle coordinate bancarie che le erano state fornite per messaggio, inoltrando all’interlocutore la foto della ricevuta di pagamento.

Quando successivamente la donna ha visto la figlia, le ha chiesto del telefono rotto e quest’ultima le ha detto di non averla mai contattata e di non avere chiesto i soldi per un nuovo telefono cellulare.

Da qui è partita la denuncia presso i carabinieri di Casalmaggiore che hanno avviato le indagini, scoprendo che il beneficiario della somma inviata era un uomo, intestatario del conto sul quale era stata accreditata la somma di denaro. Si tratta di un 18enne della provincia di Napoli, che è stato pertanto denunciato per truffa all’Autorità Giudiziaria.

