Il Polo Verde di Cremona premiato a Dubai con il primo premio “Skyline Architecture Awards 2024”. Il progetto, che porta la firma degli architetti cremonesi Maurizio Ori ed Ezio Gozzetti, si trova all’interno dell’area di rigenerazione urbana del Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona.

“Questo riconoscimento internazionale“, ha annunciato Maurizio Ori, “promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con EMAAR e il Dubai Institute of Design and Innovation, premia l’eccellenza nel campo dell’architettura italiana, riconoscendo la capacità di coniugare un design all’avanguardia con soluzioni tecnologiche avanzate e un’attenzione particolare alle esigenze della società contemporanea.

L’isolato come progetto di architettura è un’occasione per riconoscere un’importante trasformazione in un’area semiperiferica della città di Cremona, che richiederà un’integrazione paesaggistica per la futura espansione urbana del Polo Tecnologico e delle aree attigue”.

