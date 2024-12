Non si ferma, anzi è appena iniziata, la protesta di Castelleone contro la chiusura del punto informativo di Padania Acque presso la sede di Asm, dal 1 gennaio. Dopo la netta presa di posizione del consiglio comunale unito e del sindaco Federico Marchesi, ora parte anche la mobilitazione popolare, con la raccolta firme per chiedere alla Spa di rivedere le proprie scelte di razionalizzazione degli sportelli. Questa mattina in piazza la prima uscita, con 224 firme raccolte in due ore e mezza. Gli organizzatori assicurano che si tratta solo dell’inizio.

