Una beffa clamorosa che porta ad un pareggio che serve poco ai fini della classifica. La Cremonese non riesce a superare il Brescia allo Zini. Vazquez porta avanti i suoi nella ripresa, ma nel finale una rovesciata di Moncini determina l’1-1 finale.

Poco spettacolo in avvio, zero occasioni nei primi 20 minuti. Al minuto 22 Bisoli ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, ma la sua conclusione volante termina la propria corsa sull’esterno della rete. Poco dopo grande coast to coast di Collocolo che parte da centrocampo e arriva nell’area di rigore degli ospiti, di fronte a Lezzerini prova a piazzare col destro, ma la retroguardia delle rondinelle mette in corner. Al 31′ Ceccherini calcia dai 35 metri col mancino, Lezzerini blocca. Al 36′ scarico di tacco di Vazquez per Bonazzoli che calcia forte da fuori area, Lezzerini blocca in due tempi.

La ripresa si apre con un brivido: al 48′ Moncini calcia in scivolata, Fulignati dice di no in uscita. Al 57′ Vandeputte lavora un pallone al limite dell’area e lo scarica di tacco per Vazquez che calcia di prima intenzione, ma il suo tiro è centrale. Al 61’ l’episodio chiave: cross dalla sinistra di Quagliata, Vazquez sul secondo palo si fa trovare pronto e mette dentro con una precisa incornata. Cinque minuti dopo cross su punizione di Vandeputte, Ceccherini mette fuori di testa da buona posizione. Al 76′ Vandeputte ruba palla a Dickmann, porta palla 40 metri e serve De Luca che sigla il 2-0. Dopo revisione al Var però la rete viene annullata per contatto Vandeputte-Dickmann. Al minuto 84 bruttissimo fallo di Cistana su Antov, il direttore di gara prima ammonisce il difensore delle rondinelle poi, richiamato al Var, lo espelle. Al 93′ Barbieri serve di testa Johnsen che calcia a botta sicura, Lezzerini si supera e respinge. Al 95’ la beffa: Milanese perde un brutto pallone nella metà campo avversaria, da qui nasce il contropiede del Brescia, cross in area di rigore, respinta di Bianchetti, Moncini si inventa un gol pazzesco in rovesciata per l’1-1 finale.

I grigiorossi salgono a quota 30 punti, momentaneamente a -8 dallo Spezia terzo. Prossimo impegno della Cremo nel 2025, il 12 gennaio in trasferta a Frosinone.

Simone Guarnaccia

