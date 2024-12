Una beffa, arrivata in un finale in cui la Cremonese era avanti di un gol, di un uomo e con occasioni fallite a ripetizione. Giovanni Stroppa, dopo il derby pareggiato dal Brescia al 96’, al microfono di CR1 non nasconde la delusione.

Mister, una vittoria che la Cremo avrebbe meritato ma che si è tramutata in un pari-beffa.

“Fa malissimo, due punti buttati rispetto ad una prestazione straordinaria. I ragazzi hanno dato tutto. Per un episodio così compromettiamo una prestazione straordinaria. Eravamo in dominio, abbiamo sbagliato il raddoppio con Johnsen… dispiace perché sul gol del Brescia eravamo tutti in area, schierati. Il calcio è micidiale”

Da tre partite a questa parte la Cremonese è sembrata in netta crescita.

“Concordo. A livello caratteriale non molleremo fino alla fine. Ci siamo ritrovati, abbiamo ripreso il percorso. Anche se i risultati non rispecchiano le prestazioni: avremmo meritato molto di più”.

Come si può gestire quel pallone nel finale di gara?

“Bisogna tenere la palla. E sull’occasione del gol subito eravamo in area in superiorità numerica, ma la palla è rimbalzata sulla testa loro. Peccato il gol annullato a De Luca. Ho una delusione incredibile addosso. Alla squadra non si può dire nulla. C’era la voglia di dedicare la vittoria alla gente, di muovere la classifica”.

Dal campo che impressione ha avuto sul contatto Vandeputte-Dickmann che ha portato all’annullamento del gol di De Luca?

“Dal campo Vandeputte sembra quasi togliersi dal contrasto. Ma se dal Var l’hanno vista così…”.

Vazquez ancora in gol, nel primo tempo ha giocato più arretrato: una sua richiesta?

“Ho detto sia a lui che a Bonazzoli che nel primo tempo si tornava troppo indietro. Nel secondo tempo c’è stata più presenza davanti, più costanza nel palleggio che ha fatto allungare il Brescia”.

Il pareggio può incidere sull’umore? Può esserci un contraccolpo psicologico?

“No, lo escludo. Ci sono tanti aspetti positivi di questa partita che non vedo l’ora di farla rivedere ai ragazzi. Purtroppo però il calcio è anche questo. Con Sampdoria e Brescia avremmo meritato la vittoria e invece usciamo solo con dei pareggi”.

In difesa, come valuta le prestazioni di Ceccherini?

“Molto bene. Si sono viste prestazioni importanti da parte di tutti e tre. Ceccherini sta tornando a pari degli altri a livello fisico ed ha capacità notevoli”.

Simone Guarnaccia

