Le feste proseguono con un’edizione completamente rinnovata del musical Aladin, in scena il 6 gennaio (ore 16.00), nato da un’idea di Stefano D’Orazio, indimenticabile batterista dei Pooh, e le musiche dei suoi “Amici per sempre”.

La coinvolgente storia del furfante squattrinato Aladin e della coraggiosa principessa Jasmine, moderna e classica al contempo, assicurano divertimento ed emozioni al pubblico di ogni età. 18 brani musicali originali e la straordinaria partecipazione di Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia, nel ruolo del Genio della lampada sono garanzia di pomeriggio all’insegna dell’avventura e dell’allegria.

Il profumo e i colori delle notti d’oriente appartengono saldamente all’immaginario collettivo, e questo mi impone una regia che scandisca fedelmente ogni singolo sapore, non facendo mai mancare allo spettatore la percezione di far parte della storia, in quel luogo e in quel tempo.

Tutti gli elementi scenografici, apparentemente semplici e dalle note geometrie e trame, si intrecciano tra loro scandendo uno spazio mutevole, dal palazzo del Sultano all’esterno della città, dalle intime stanze della Principessa Jasmine alle strette vie di una città che si affaccia sul deserto, fino a catapultare lo spettatore all’interno della Caverna delle Meraviglie. Ho deciso di inebriare lo spettacolo di grande magia, per questo ringrazio il prezioso contributo di Antonio Casanova per i suoi preziosi effetti speciali ed illusioni, che conferiscono così al Genio grandi poteri, ma anche grandi responsabilità. Un Genio volante, un tappeto volante, un light design avanzato immergono in questo décor un validissimo cast di alta caratura artistica, fortemente ricercato dal sottoscritto.

Certo, la firma di Stefano D’Orazio all’opera teatrale e dei Pooh nelle musiche aiuta terribilmente la mia regia. Per questo ho scelto di mantenere vivi alcuni colori e connotazioni di quello che fu lo spettacolo di dodici anni fa, non rinunciando però a raccontare il mio Aladin.

Se anche solo un bambino uscirà da teatro chiedendo di tornarci, allora Aladin avrà colto nel segno: è sognando che insegniamo a sognare (note di regia di Luca Cattaneo).

ALADIN IL MUSICAL

testi Stefano D’Orazio

musiche dei Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian

arrangiamenti musicali Giovanni Maria Lori

regia e direzione artistica Luca Cattaneo

personaggi ed interpreti

Aladin

Eugenio Grandi

Jasmine

Angela Ranica

Genio

Max Laudadio

Jafar

Alessandro Gaglio

Jago

Alessandro Casaletto

Abu

Federico Della Sala

Shadia

Sofia Radicioni

Sultano

Lorenzo Pozzaglia

Andalú

Michele Rossano

Lunatica

Serena Riccardi

Ensemble: Matteo Ammoscato, Eleonora Guzzi, Angelo Fasan, Ilenia Pelliccia, Alessandro Russo, Lucrezia Ricciardi, Mattia Sausto, Sara Fattore

con la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio

coreografie Ilenia De Rosa

direzione musicale Enrico Galimberti

Biglietti:

platea/palchi € 30 – galleria € 26 – loggione € 22

bambini fino a 13 anni € 13

biglietto studenti dai 14 anni € 15

(lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata